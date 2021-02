Cirio (Piemonte): "Vaccini? Fatto richiesta, non aspettiamo Roma"

ansa

Il Piemonte ha dato mandato a Scr, la Società di committenza regionale, di cercare "tre milioni di pezzi" di vaccino anti-Covid. Lo ha detto il presidente Alberto Cirio, spiegando che "non vogliamo perdere neanche un minuto e soprattutto non stiamo ad aspettare Roma". Per questo, ha aggiunto, "rispettiamo le regole, ma abbiamo proseguito nel lavoro di ricerca autonoma dei vaccini sul mercato internazionale".