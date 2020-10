Cintano (To), via la cittadinanza a Benito Mussolini: conferita a Liliana Segre

L'amministrazione comunale di Cintano , piccolo Comune del Canavese, ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria conferita l'11 maggio 1924 a Benito Mussolini . Contestualmente l'onorificenza sarà conferita alla senatrice Liliana Segre . "L'iniziativa viene assunta per ribadire in maniera determinata il no assoluto a qualunque forma di odio e di discriminazione razziale", ha spiegato il sindaco Daniele Contini.

La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale di Cintano, un paese di 252 abitanti appena sopra Castellamonte in provincia di Torino. Per farlo è stato convocato un consiglio straordinario fissato per il prossimo 31 ottobre. L'obiettivo è quello di mantenere perenne memoria della Shoah, motivo per cui è stato deciso di conferire la cittadinanza onoraria a due testimoni attivi. Oltre alla senatrice Liliana Segre infatti, verrà nominato cittadino onorario anche Samuel Modiano, un superstite dell'Olocausto, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz. Conosciuto da tutti come Sami, è nato nell'isola greca di Rodi, all'epoca provincia italiana, da una famiglia ebrea. Nel 1938 la promulgazione delle leggi razziali ha costretto la scuola elementare dove frequentava il terzo anno ad espellerlo. A 14 anni venne deportato nel campo di concentramento insieme ad altri 776 ragazzi, di cui solo 25 riuscirono a sopravvivere.

"La decisione è stata presa per far sì che, da parte delle future generazioni, la Shoah non venga mai dimenticata" ha aggiunto il sindaco Daniele Contini. Per chi fosse interessato a prendere parte alla seduta, questa verrà trasmessa anche online.