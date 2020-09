Caso Elena Ceste, "alcuni reperti sono spariti dal Tribunale di Asti"

Alcuni reperti relativi al caso di Elena Ceste sono spariti dal tribunale di Asti. Lo sostengono i difensori del marito Michele Buoninconti, condannato in via definitiva a 30 anni per l'omicidio della donna. Gli investigatori se ne sono accorti effettuando un'attività ispettiva sui reperti e hanno presentato formale esposto. Elena Ceste era scomparsa nel gennaio 2014 a Costigliole d'Asti ed è stata ritrovata strangolata in un canale 10 mesi dopo.