Bra (Cuneo), 11enne muore in una piscina comunale: indagano i carabinieri

Tragedia a Bra, in provincia di Cuneo, dove una ragazzina di 11 anni è morta in una piscina pubblica.

Sul posto gli uomini del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente. La vittima è residente proprio a Bra e la causa del decesso sarebbe un malore .