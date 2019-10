Bomba a mano nel cortile di un'Asl nel Cuneese: indagini in corso

Nel giardino di una palazzina che ospita gli uffici dell'Asl a Mondovì, nel Cuneese, è stata trovata una bomba a mano. A ritrovare l'ordigno è stato un operaio che era stato incaricato di sistemare l'area per una pulizia straordinaria. Polizia municipale e carabinieri hanno recintato la zona e gli artificieri interverranno mercoledì per mettere in sicurezza la bomba, sulla cui provenienza sono in corso indagini.