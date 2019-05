Bimbo morto in ospedale a Novara, indagati madre e compagno | Lesioni non compatibili con la caduta dal letto

E' indagata per omicidio volontario la madre di Leonardo, il bambino di neppure due anni, morto giovedì mattina all'arrivo in ospedale a Novara. Con lei è finito sotto accusa anche il suo compagno. Interrogati dai pm, entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'autopsia, effettuata al reparto di Medicina legale dell'Asl, ha evidenziato lesioni molto gravi, non compatibili con una caduta dal letto.