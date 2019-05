Novara, bimbo di 2 anni arrivato morto in ospedale: polizia indaga

La Questura di Novara indaga sulla morte di un bambino di neanche due anni arrivato in ospedale privo di vita. A quanto pare è stata la famiglia del piccolo, residente in città, a chiamare i soccorsi ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: arrivato in rianimazione il bimbo era già deceduto. Per accertare le cause del decesso verrà disposta l'autopsia e, al momento, nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti.