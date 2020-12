Biella, attacco hacker all'Open Day online della scuola con video porno e inni nazisti

L'Open Day virtuale di una scuola elementare di Biella si è trasformato in un incubo. Durante la videoconferenza in cui veniva presentata l'offerta formativa dell'istituto, sulla piattaforma meet, è avvenuto un attacco di hacker che hanno sabotato l'incontro virtuale con insulti, bestemmie, vaneggiamenti e la condivisione di video pornografici . L'episodio è stato denunciato dalla dirigente alla polizia postale.

"Non hanno avuto alcun rispetto per le famiglie, gli insegnanti e per il prezioso lavoro predisposto da tutti i docenti - ha spiegato il dirigente scolastico del plesso di Biella 3 Emanuela Verzella. - L'istituto aveva reso disponibile un link pubblico per l'incontro diffuso attraverso i canali istituzionali. E' enorme lo sconforto e lo sconcerto di tutta la comunità educante di fronte un episodio coso inaudito che ha visto come protagonisti giovani senza scrupoli".

"Speriamo che possano essere identificati questi squallidi personaggi - ha concluso la preside. - Sono profondamente rammaricato e mi scuso con le famiglie, con gli allievi. La scuola è stata vittima come altre scuole del territorio di questo tipo di violenza; gli Open Day saranno riproposti a breve selezionando partecipanti attraverso inviti riservati secondo nuovi criteri".