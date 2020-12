Covid, Ibm: "Gruppi di hacker hanno preso di mira aziende che distribuiscono i vaccini"

Usa, Pfizer annuncia il suo vaccino anti covid IPA 1 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 10 di 14 IPA 11 di 14 IPA 12 di 14 IPA 13 di 14 IPA 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Gruppi di hacker stanno prendendo di mira le aziende coinvolte nella distribuzione dei vaccini per il Covid-19 e potrebbero prepararsi a colpire la cosiddetta "catena del freddo", necessaria per far arrivare le dosi. Lo sostiene la compagnia Ibm, secondo cui i criminali informatici stanno raccogliendo informazioni sugli aspetti logistici. Starebbero inoltre inviando email a nome di dirigenti dell'azienda Haier Biomedical.