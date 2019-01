Camilla è morta per un trauma cervicale causato dallo scontro con una barriera frangivento. Questo ha confermato l’autopsia sul corpo della bimba di 9 anni deceduta il 2 gennaio in seguito ad una caduta sulla pista da sci a Sauze d'Oulx, dove era in vacanza con il padre. Sul caso, la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e ha messo sotto sequestro le piste in cui è accaduto l’incidente.