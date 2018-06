Asti, non ha i soldi per il funerale: tiene in casa per mesi il cadavere della zia

Nascondeva in casa il cadavere della zia, morta a gennaio, perché non aveva i soldi per pagare il funerale. Il 66enne nipote è stato denunciato dai carabinieri di Asti per occultamento di cadavere. A fare la macabra scoperta sono stati gli ufficiali giudiziari, che si sono presentati nell'appartamento di via Bonzanigo, nel centro storico di Asti, per notificare lo sfratto.