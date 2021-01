Asti, la provocazione del barista: sul bancone il cestino delle offerte

Un cesto delle offerte sul bancone del suo bar ad Asti. È la provocazione di Daniele Reggiani che a "Mattino Cinque" spiega il perché della sua protesta. "Il mio è un messaggio molto forte per sensibilizzare e far capire la situazione che stiamo vivendo", racconta il titolare del locale piemontese che deve fronteggiare nuovamente le restrizione della zona arancione.

Daniele spiega che la provocazione nasce dall'esasperazione di ricominciare nuovamente con l'asporto, una misura che non permette di "incassare abbastanza per coprire le spese". In soccorso del barista sono arrivati i suoi concittadini pronti a donare qualcosa per aiutarlo in questo momento così difficile, ma Daniele è stato categorico: "Il mio è un gesto simbolico, a loro non chiedo nulla".