Cena spettacolo a Milano, la ristoratrice: “La gente ha voglia di divertirsi”

"La gente era ingestibile a un certo punto". A parlare a "Mattino Cinque" è Mery Marchese, la titolare del ristorante messicano di corso Sempione a Milano che lo scorso weekend ha aderito alla protesta #ioapro1501. La cena spettacolo, però, è sfuggita al controllo della proprietaria e nel locale si sono creati diversi assembramenti, le cui immagini filmate e postate in rete sono diventate virali provocando non poche polemiche al riguardo. "I clienti hanno esagerato - spiega Marchese - ciò dimostra che la gente non ce la fa più a stare così dopo un anno".

La titolare del ristorante che si ritiene responsabile solo dei suoi dipendenti e non dei clienti, garantisce che i ballerini che si sono esibiti nel locale avevano le mascherine e rispettavano le adeguate distanze di sicurezza. Allo stesso tempo, però, Marchese giustifica in qualche modo l'atteggiamento dei clienti che a suo parere "hanno esagerato, ma volevano solo divertirsi". Mery che ha ribadito più volte che il suo ristorante è aperto nonostante la zona rossa, si dichiara costretta ad agire in questo modo perché "gli aiuti non arrivano". "Il governo deve aiutarci - conclude Marchese - altrimenti falliremo tutti".