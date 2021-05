Andrea Ripa di Meana contro Lucrezia: "Mi incateno in via Margutta, non cancellare nostra madre"

Lo aveva annunciato e lo ha fatto. Il figlio adottivo di Maria Rita di Meana si è incatenato in Via Margutta a Roma, dove si tiene la mostra dei gioielli appartenuti alla madre. "Non mi muoverò, finché non sarà rispettata la sua volontà. - dichiara Andrea, che ha vissuto con la donna e ora ha cambiato vita e fa il cameriere -. In questa galleria stanno esponendo i suoi gioielli, che poi andranno all’asta il 23 giugno a Firenze".

“I ricordi di una vita non si vendono al miglior offerente", "Lucrezia, ti prego, ripensaci non venderli. Fai felice tua mamma" sono alcuni dei cartelli che Andrea espone. L'obiettivo è convincere la figlia, Lucrezia Lante Della Rovere, a non vendere i gioielli e a tramandarli di madre in figlia.

"Tra questi lotti c'è l'anello di fidanzamento dei genitori di Marina, che aveva fatto rimontare per regalarlo a Lucrezia" ha continuato il figlio adottivo, che non è d'accordo sul fatto che vengano battuti all'asta.

Alla fine un appello al vincitore del jackpot milionario al Superanalotto: "Vorrei che comprasse lui tutti questi lotti e li regalasse a me, così farei una mostra dedicata a Marina".