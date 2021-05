Da senatore a TikToker, la nuova vita di Antonio Razzi: "Mi godo la pensione" | Poi balla "Jerusalema"

Da ex senatore a nuova star dei social. È la parabola di Antonio Razzi che, dopo aver concluso la sua attività politica, ora si diverte su TikTok tra gaffe e balletti: "Cerco di non fermarmi e godermi la pensione", ha raccontato a "Pomeriggio Cinque".

"Ho 73 anni, ma mi sento come un ragazzo di vent'anni - ha continuato Razzi - io cerco di non fermarmi mai, perché chi si ferma è perduto. E non mi voglio perdere". Nel corso della puntata, la nuova star dei social ha dato anche prova delle sue abilità da TikToker improvvisando in studio un balletto sulle note di "Jerusalema" che ha conquistato gli ospiti in studio.