Alessandro Baricco operato: riuscito il trapianto di cellule staminali

La compagna: "Siamo in attesa"

"Preferisco non parlare. Siamo in attesa", si limita a dire la compagna Gloria Campaner. Era stato lo scrittore stesso ad annunciare sui canali social, il 22 gennaio, che gli era stata diagnosticata la leucemia mielomonocitica cronica. "Ehm, c'è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi avverto", aveva scritto Baricco.