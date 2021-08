Alessandria, figlio accoltella padre: in carcere per tentato omicidio

Un 50enne di Viguzzolo, nell'Alessandrino, è stato arrestato dai carabinieri per il tentato omicidio del padre 80enne. L'anziano, che è stato ferito da una coltellata alle spalle, che ha lambito il polmone sinistro, non è in pericolo di vita. Ai carabinieri l'uomo arrestato ha riferito di avere litigato col padre, ma di non ricordare nulla di quanto avvenuto.