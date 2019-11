Alessandria, i funerali dei tre vigili del fuoco morti nell'esplosione della cascina Ansa 1 di 34 Ansa 2 di 34 Ansa 3 di 34 Ansa 34 di 34 Ansa 34 di 34 Ansa 34 di 34 Ansa 34 di 34 Ansa 34 di 34 Ansa 34 di 34 Ansa 10 di 34 Ansa 11 di 34 Ansa 12 di 34 Ansa 13 di 34 Ansa 14 di 34 Ansa 15 di 34 Ansa 16 di 34 Ansa 17 di 34 Ansa 18 di 34 Ansa 19 di 34 Ansa 20 di 34 Ansa 21 di 34 Ansa 22 di 34 Ansa 23 di 34 Ansa 24 di 34 Ansa 25 di 34 Ansa 26 di 34 Ansa 27 di 34 Ansa 28 di 34 Ansa 29 di 34 Ansa 30 di 34 Ansa 31 di 34 Ansa 32 di 34 Ansa 33 di 34 Ansa 34 di 34 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un lungo applauso ha accompagnato l'ingresso nella cattedrale dei feretri dei tre vigili del fuoco. Le bare, avvolte dal tricolore, sono state adagiate su un tappeto rosso davanti all'altare. Sopra il casco da vigile del fuoco. Sullo sfondo le note dell'organo.

Ai funerali anche Conte, Fico e Lamorgese Presente alla cerimonia anche il premier Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e dal sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Presente anche il presidente della Camera, Roberto Fico. Prima di entrare in Chiesa, il premier ha stretto le mani al picchetto dei vigili del fuoco schierato lungo la via che dalla piazza della Prefettura conduce al Duomo.

Il vescovo: "Vigili del fuoco morti in atto di servizio" "Siamo qui, in questo momento di dolore profondo, per chiedere la benedizione di Dio per Nino, Marco e Matteo, morti in un atto di servizio alla comunità". Sono le prime parole del vescovo di Alessandria, monsignor Guido Gallese, pronunciate durante la cerimonia. " In questo momento di dolore, dobbiamo scegliere l'amore di Gesù, l'unico che ci può dare la forza di non essere travolti dal male, dalla disperazione, dall'amarezza", ha continuato il vescovo.