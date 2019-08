Alessandria, commerciante picchiato dopo un diverbio: denunciati 4 minori

Quattro minorenni sono stati denunciati a Casale Monferrato (Alessandria) con l'accusa di aver aggredito un commerciante 41enne. I giovani, che hanno tra i 16 e 17 anni, sono tre italiani e un albanese. Il pestaggio ai danni dell'uomo, preso a calci e pugni, è avvenuto in seguito a un diverbio: qualche tempo prima, infatti, il commerciante aveva rimproverato il gruppo per comportamenti poco consoni che stavano tenendo vicino a un locale.

L'aggressione è terminata perché alcuni ragazzi sono intervenuti in soccorso della vittima richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Pochi minuti dopo è giunto sul posto personale della volante del commissariato di Casale Monferrato e i poliziotti hanno chiesto l'intervento del 118. Il 41enne è stato trasportato in ospedale dove il medico di turno gli ha diagnosticato un trauma cranico con ferita all'arcata sopraccigliare, trauma toracico con fratture costali, con prognosi di 30 giorni, ed è stato ricoverato per una settimana circa.