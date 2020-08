Alessandria, candidata alle elezioni comunali si autosospende: scoperto tatuaggio con il simbolo delle SS

Una foto che "appartiene al passato" - Il candidato sindaco Deangelis ha difeso la sua alleata politica, descrivendo la De Ambrosi come "una lavoratrice, attiva nel volontariato e sulla quale non abbiamo dubbi". In merito al tatuaggio e al passato della donna, ha aggiunto: "Sappiamo di quel suo breve periodo che l'ha riguardata ma che lei oggi rinnega con forza in luogo degli ideali di libertà e democrazia".

Le accuse dei cittadini - Tra i numerosi commenti piovuti sui social, alcuni non sembrano essere d'accordo con Deangelis. I cittadini valenzani hanno testimoniato atteggiamenti razzisti e antisemiti della candidata anche in tempi recenti. Una dura condanna è arrivata anche dai capilista Annamaria Zanghi e Alberto Botter, che "chiedendo scusa alla cittadinanza, intendono prendere le distanze in maniera netta ed inequivocabile da ogni forma di deriva totalitaria".