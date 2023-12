Cade cancello mentre lo ripara, morto 56enne nell'Alessandrino

Un 56enne è morto dopo essere stato schiacciato dal cancello scorrevole della propria abitazione a Castellazzo Bormida (Alessandria).

Come fanno sapere i carabinieri, stava cercando di riparare la struttura in ferro che gli è improvvisamente crollata addosso. A dare l'allarme è stata la moglie, dopo aver sentito il forte rumore del crollo. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. I soccorsi, per quanto tempestivi, non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo.