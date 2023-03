Alessandria, amministratore di condominio non paga le bollette e sparisce con un milione di euro

A Casale Monferrato i truffati, circa seimila, si riuniscono in un comitato dopo maxi assemblea in piazza e sostegno del sindaco

Sarebbero almeno seimila i truffati che si sono ritrovati in una maxi assemblea in piazza per decidere il da farsi. E al loro fianco il sindaco Federico Riboldi. Nasce così il Comitato "Condòmini coinvolti nel crack Ginepro", mentre sui social si favoleggia sulla sorte dell'amministratore in fuga. "E' in Brasile con tutta la famiglia", "E' in Kenya", "Ha venduto villa e maneggio per un milione di euro", si legge sui social.

I condomini vittime dell'amministratore che si è intascato i soldi delle bollette degli immobili gestiti, prima increduli per quanto accaduto e per il maxi buco da ripianare ("Sorpresi dal mancato saldo, lui era in regola fino al 2022", si dicevano), passano ora all'azione.

Secondo quanto riporta La Stampa, sarebbe sparito dalle casse condominiali circa un milione di euro (285mila euro per acqua, 581mila per gas e 90mila per teleriscaldamento), in attesa delle fatture di gennaio e febbraio. "Il problema degli insoluti era abbastanza generale, soprattutto per il gas. Per l’acqua, invece, a giugno 2022 la situazione era sotto controllo ma a settembre i primi condomini risultati morosi ricevettero le lettere per le procedure di recupero crediti. A dicembre, gli insoluti erano di 130mila euro, - hanno spiegato i raggirati a La Stampa. - Siamo parti lese, vittime di chi ha mascherato le sue manchevolezze accendendo fidi in banca".



Leggi Anche Cassazione, condannato amministratore per aver reso pubblici i condomini morosi

Tutta la vicenda è finita in commissione consiliare Controllo e garanzia, dove è arrivata anche la difesa dell'amministratore, il quale prima ha dichiarato che "le banche ci hanno tolto i fidi", e poi aveva parlato "del Covid contratto da suo figlio per ben due volte con pesanti ricadute sulla salute".

Dalla parte dei condomini anche Confconsumatori Aps, pronta ad assistere i cittadini danneggiati, come pubblicato da Casalenews.it. "Risultano gestiti all'incirca 80 condomini - è la nota dell'associazione - e non pagate le utenze relative alle forniture di gas, acqua e teleriscaldamento, oltre altri fornitori, preventivamente riscosse ai condomini, generando un buco pare all'incirca di un milione di euro".

"I condomini si sono resi conto del fatto solamente alla ricezione di lettere di sollecito a loro recapitare, da parte delle aziende fornitrici delle citate utenze, in cui veniva comunicato loro di essere morosi. L’amministratore nel frattempo si è reso irreperibile - continua. - Ne consegue che i condomini, proprietari e/o inquilini, dovranno provvedere nuovamente al pagamento delle utenze. Nel contempo dovranno nominare, anche solamente provvisoriamente, nuovo amministratore al fine di risalire a quanto ammonta il reale debito".

Leggi Anche Rate condominiali, ecco perché 5 milioni di italiani non le pagano

"Questa azione non potrà essere probabilmente sufficiente se non affiancata da un’iniziativa, di gruppo, per la tutela dei loro diritti sia in sede penale e civile in quanto vittime di una vera e propria truffa", è la conclusione di Confconsumatori Aps.