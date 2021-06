Truffa e peculato: arrestato ex sindaco di Santo Stefano Roero nel Cuneese

Per tutti sono scattati gli arresti domiciliari e nei loro confronti è stato eseguito un sequestro preventivo di beni e valori per un ammontare complessivo di oltre 70mila euro. Tutto è partito dalle indagini su presunti sprechi di denaro pubblico da parte dell'amministrazione comunale.

Con l'aiuto di professionisti compiacenti e grazie agli ingenti contributi pubblici, secondo l'accusa sono state realizzate opere edilizie, talvolta inutili o inutilizzate.



Tra queste, è stata accertata l'edificazione di un'area camper sprovvista di strada per l'accesso e quindi del tutto inutile; oppure l'accensione di un mutuo, nonostante l'enorme dissesto, per la realizzazione di un campo sportivo costruito su un altro già esistente, a oggi non inutilizzato. Nei progetti venivano inserite spese ingiustificate e gonfiate, in modo tale da ottenere profitti per sé e per i professionisti coinvolti a danno delle risorse comunali.



Il modus operandi consisteva nell'ideare procedure di gara a favore sempre degli stessi professionisti e nella stesura di atti di rilevanza pubblica materialmente falsi, redatti solo per giustificare le spese a livello amministrativo.