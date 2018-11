"Passeggiata" dei No Tav in Val di Susa, 15 denunciati

Quindici attivisti No Tav sono stati denunciati per i danni procurati durante la "passeggiata" organizzata in Val di Susa per dire no al progetto Alta velocità Torino-Lione. All'iniziativa hanno partecipato circa 200 persone, che hanno abbattuto una rete metallica che sbarrava il sentiero verso il cantiere di Chiomonte. La polizia è intervenuta con getti d'acqua per disperdere i manifestanti che volevano aprire un varco.