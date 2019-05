"Abbiamo lavorato, pagate": operai occupano torre in centro a Torino

Un gruppo di operai di un'azienda edile ha occupato la torre littoria di piazza Castello a Torino, nel centro storico della città, per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. I lavoratori hanno esposto striscioni con le scritte "Vogliamo i nostri soldi" e "Abbiamo lavorato: pagate". Gli operai hanno annunciato che non scenderanno dalla torre se non avranno risposte.