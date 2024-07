Alex Marangon, medici legali: caduta dall'alto incompatibile con le ferite

Sulla morte di Alex Marangon, il barista 26enne di Marcon (Venezia) scomparso il 30 giugno e il cui corpo è stato trovato sul greto del Piave il 2 luglio, sono aperte ancora tutte le ipotesi. L'autopsia, però, tenderebbe a escludere la caduta dall'alto. Per considerare valida l'ipotesi del decesso da precipitazione, scrivono i medici legali, bisognerebbe spiegare in primis perché la vittima non ha lesioni agli arti superiori, a quelli inferiori e al collo, soprattutto dopo aver urtato la testa in caduta così violentemente da provocarne lo sfondamento. Ci sarebbe poi da spiegare perché un corpo che cade da un superficie rialzata istintivamente non pone le mani in avanti, dal momento che non c'è alcuna lesione sul palmo delle mani e ai polsi.