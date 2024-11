Piantedosi: "Quest'anno in Italia sono state uccise 96 donne, è emergenza" | "Non basta inasprire le pene, serve cambio cultura"

Per superare le difficoltà tecniche riscontrate, ha informato Piantedosi, "presso il Viminale è operativo da alcuni mesi un Gruppo di lavoro interforze, con la partecipazione anche di rappresentanti del ministero della giustizia e della società fornitrice del servizio. Stiamo lavorando su soluzioni tecniche riguardo al tema della connessione di rete, dei tempi di attivazione e della gestione degli allarmi che pervengono alle Sale operative per fare in modo che le Forze di polizia possano intervenire tempestivamente rispetto a ogni situazione di rischio o pericolo a beneficio delle potenziali vittime". La misura, ha osservato, "lascia comunque nella condizione di generale libertà il soggetto cui è applicata. Si pone, quindi, innanzitutto un problema di adeguatezza della misura ai profili di rischio e di allarme sociale accertati in concreto, che potrebbero rendere necessaria l'adozione di una misura diversa, anche più grave. Ecco perché, al fine di dare sempre e comunque la priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo, è stata condivisa con il ministero della Giustizia l'esigenza di valutare, caso per caso, non solo la funzionalità tecnica del braccialetto elettronico ma anche l'idoneità dello stesso (ad esempio per le caratteristiche dei luoghi interessati dal monitoraggio), a rafforzare realmente la capacità difensiva del tracciamento di prossimità, prevenendo quei contatti che potrebbero essere prodromici a condotte criminose".