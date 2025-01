Piantedosi: "A Brescia perquisizioni sulle manifestanti consentite"

Il 13 gennaio, nei locali della questura di Brescia, alcune giovani militanti ambientaliste sarebbero state costrette a spogliarsi e a eseguire dei piegamenti. "Tutto parte dal fatto che se uno si sottomette, si presta insomma in qualche modo alle operazioni che vengono richieste da parte delle forze di polizia non fa sì che poi ci siano delle perquisizioni forzate espletate in qualsiasi dei modi in cui queste vengono in qualche modo svolte", ha precisato il ministro, ribadendo che "però mi dispiace che questa abbia in qualche modo leso la sensibilità di qualcuno, non era questa l'intenzione degli operatori".