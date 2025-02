Piacenza, perseguitava una giovane coppia: donna ai domiciliari | In casa aveva l'"elenco dei nemici"

Nel quaderno trovato in casa, con scritto sulla copertina "elenco nemici", c'era anche una foto del cortile interno della Questura di Piacenza scattata da un balcone limitrofo: la donna proverebbe astio per una precedente vicenda di minacce aggravate ai danni di altra persona, per cui è stata condannata in via definitiva. Inoltre, quando ha saputo della nuova indagine, ha presentato una denuncia contro la vittima.