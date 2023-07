Piacenza, padre e figlio morti annegati nel fiume Trebbia

In provincia di Piacenza padre e figlio sono morti annegati nel fiume Trebbia.

I due, 60 e 25 anni, originari dello Sri Lanka, stavano trascorrendo la calda giornata estiva sulla riva, nella zona di Perino. A un certo punto il giovane si è tuffato e non è più riemerso. Il padre si è quindi gettato in acqua per cercarlo ed entrambi sono morti annegati. I loro corpi sono stati trovati dai sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti insieme al personale del 118 e ai carabinieri.