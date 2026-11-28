Un furto dal valore economico e simbolico straordinario. Al museo Kronos di Piacenza i ladri hanno eluso il sistema di sorveglianza e svuotato una vetrina blindata contene gioielli in oro di inestimabile valore storico. Secondo una prima stima, il bottino ammonterebbe a circa un milione di euro. Il furto è stato scoperto all'apertura del museo. Indagano i carabinieri, affiancati dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna.
Il bottino
Tra gli oggetti sottratti figurano anelli, fedi nuziali, collane, bracciali e spille, tutti in oro e molti dei quali risalenti a un periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e il primo dopoguerra.
Possibile collegamento con un altro colpo
Nella stessa notte è stata presa di mira anche la chiesa del Corpus Domini, dove l'intervento dei militari ha portato all'arresto di due uomini e al recupero della refurtiva di candelabri e calici in ottone. Restano da verificare eventuali collegamenti tra i due episodi.