Un furto dal valore economico e simbolico straordinario. Al museo Kronos di Piacenza i ladri hanno eluso il sistema di sorveglianza e svuotato una vetrina blindata contene gioielli in oro di inestimabile valore storico. Secondo una prima stima, il bottino ammonterebbe a circa un milione di euro. Il furto è stato scoperto all'apertura del museo. Indagano i carabinieri, affiancati dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna.