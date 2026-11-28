Elettra Lamborghini, tentato furto nella sua clinica estetica: "Milano non è più una città sicura"
La cantante furiosa ha raccontato sui social di aver già consegnato foto e video dell’intruso alla polizia, lanciandogli una stoccata sul bottino
Guardare dritto nell'obiettivo non è stata una mossa brillante. Chi ha tentato di entrare nella clinica di medicina estetica di Elettra Lamborghini, a Milano, si è fatto riprendere in volto dalle telecamere. E la cantante e conduttrice ha scelto di mostrare l'immagine ai suoi follower. Sui social ha raccontato l'accaduto con il solito tono diretto, partendo da un annuncio misterioso.
Il volto ripreso e la frecciata al ladro
"Stamattina sono entrati nella mia clinica a Milano… di questo vi dirò più tardi", aveva scritto in un primo momento ieri Elettra Lamborghini. Successivamente ha chiarito che i sistemi di sorveglianza interni hanno registrato tutta la scena, e che lei conserva sia il filmato sia uno scatto nitido dell'intruso. "Ho il video e la foto precisa esatta del ladro. La clinica è piena di telecamere. Avevi la telecamera puntata in faccia", ha detto la cantante. E ancora: "Ti si è visto il volto, la polizia ha tutto". Il materiale, secondo la sua versione, è già stato consegnato agli agenti, che dovrebbero quindi poter risalire all'identità dell'autore.
Non è mancata la frecciata sul bottino: "Davvero mi chiedo ma poi cosa pensavate di rubare? Pensavate ci fossero i milioni? Mica siamo scemi". Poi un consiglio per chi la segue: "Anche in casa mai lasciare oggetti di valore. Tutto nelle cassette della banca, non ci si può più fidare".
Elettra ha quindi aggiunto: "Perciò dico che Milano non è più una città sicura! E mi dispiace davvero tanto perché quello che stanno facendo è chiaramente non sufficiente per renderla sicura!". La cantane ha poi sottolineato: "Lasciando stare le leggi folli sulla privacy che non tutelano affatto chi è vittima...Con allarme fumogeno, telecamere e allarme il tempo è breve e inoltre ormai tutti pagano in carta perciò mi chiedo davvero cosa pensassero di trovare… Inutile dirvi di tutelare le vostre attività non lasciando nulla di valore all'interno...come anche a casa ormai non ci si può fidare più, riponete tutto nelle cassette di sicurezza in banca. Detto ciò, noi siamo ovviamente già operativi".
Un finale d'anno in salita per Elettra Lamborghini
Al momento non risultano aggiornamenti ufficiali su eventuali fermi né sull'entità dei danni. L'episodio si inserisce in una fase già faticosa per Elettra Lamborghini, che tra fine ottobre e inizio novembre aveva parlato dei suoi malesseri: gastrite, mal di testa, crampi addominali e un'irritazione cutanea sulla pancia.
Aveva perfino cominciato ad annotare i giorni in cui si sentiva meglio e a valutare una pausa dagli impegni di lavoro. Un'effrazione, adesso, è l'ultima cosa di cui aveva bisogno.