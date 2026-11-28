"Stamattina sono entrati nella mia clinica a Milano… di questo vi dirò più tardi", aveva scritto in un primo momento ieri Elettra Lamborghini. Successivamente ha chiarito che i sistemi di sorveglianza interni hanno registrato tutta la scena, e che lei conserva sia il filmato sia uno scatto nitido dell'intruso. "Ho il video e la foto precisa esatta del ladro. La clinica è piena di telecamere. Avevi la telecamera puntata in faccia", ha detto la cantante. E ancora: "Ti si è visto il volto, la polizia ha tutto". Il materiale, secondo la sua versione, è già stato consegnato agli agenti, che dovrebbero quindi poter risalire all'identità dell'autore.