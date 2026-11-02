periodo difficile

Elettra Lamborghini mostra il rush cutaneo: "Per non farci mancare niente"

Uno sfogo sulla pancia mostrato sui social, che si aggiunge ad altri sintomi che hanno spinto recentemente la cantante a valutare la cancellazione dei suoi impegni

02 Nov 2026 - 13:23
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Non c'è pace per Elettra Lamborghini. Nel corso del 2026 ha già avuto vari problemi di salute, ai quali di recente se n'è aggiunto un altro: un rash cutaneo sulla pancia. La cantante ha mostrato lo sfogo su Instagram, accompagnando la foto a un piccolo commento "Per non farci mancare niente", seguito da un emoji che esprime stress e da due faccine che ridono. Nella Storia successiva, Lamborghini ha ironizzato sulla situazione, postando un breve spezzone di un video nel quale Ornella Vanoni dice con tono sarcastico: "Non so se arrivo a Natale". L'artista ha commentato il contenuto con queste parole: "Il mio MOOD degli ultimi mesi".

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Cos'è un rash cutaneo?

 Il rash cutaneo è un'alterazione visibile della pelle che può manifestarsi con arrossamenti, irritazioni e gonfiori. Le caratteristiche dello sfogo variano a seconda dei casi: possono comparire chiazze rosse accompagnate da prurito o dolore, piccole vescicole oppure placche dalla superficie ruvida. La comparsa può essere graduale o improvvisa e dipendere da diversi fattori.

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La salute di Elettra Lamborghini

 Negli scorsi giorni Elettra Lamborghini ha raccontato su Instagram di attraversare da alcuni mesi un periodo difficile a causa di problemi fisici in peggioramento. Dopo aver ricevuto numerosi messaggi dai fan, preoccupati per il suo atteggiamento meno energico del solito, la cantante ha spiegato che il malessere sta influenzando anche il suo umore e la sua serenità mentale.

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Tra i disturbi che sta annotando in una sorta di diario ci sono gastrite, mal di testa e crampi addominali, oltre a una sensazione insolita avvertita fin dal risveglio. Senza entrare nei dettagli né indicare una diagnosi, Elettra ha ammesso di aver pensato di cancellare gli impegni professionali già presi, ma di voler comunque provare a rispettarli.

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La confessione si è conclusa con un invito alla gentilezza: "Non sai mai a cosa una persona sta andando incontro", ha scritto, ricordando che dietro un atteggiamento diverso dal solito possono nascondersi difficoltà che non si vedono.

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