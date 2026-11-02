Non c'è pace per Elettra Lamborghini. Nel corso del 2026 ha già avuto vari problemi di salute, ai quali di recente se n'è aggiunto un altro: un rash cutaneo sulla pancia. La cantante ha mostrato lo sfogo su Instagram, accompagnando la foto a un piccolo commento "Per non farci mancare niente", seguito da un emoji che esprime stress e da due faccine che ridono. Nella Storia successiva, Lamborghini ha ironizzato sulla situazione, postando un breve spezzone di un video nel quale Ornella Vanoni dice con tono sarcastico: "Non so se arrivo a Natale". L'artista ha commentato il contenuto con queste parole: "Il mio MOOD degli ultimi mesi".