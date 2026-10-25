Elettra Lamborghini spaventa i fan: "Ho seri problemi fisici che stanno peggiorando"
La cantante affida a Instagram una confessione che preoccupa i fan: da mesi convive con disturbi sempre più difficili da gestire, tra gastrite, mal di testa e crampi addominali
Non sempre il sorriso racconta tutta la storia e se mostri il sorriso ma a spegnersi è l'energia che ti contraddistingue i fan se ne accorgono. Elettra Lamborghini, dopo aver ricevuto numerosi messaggi, ha deciso di spiegare cosa sta attraversando. La confessione è arrivata attraverso Instagram ed è tutt'altro che rassicurante: "Molti di voi hanno notato che sono molto meno "spumeggiante" rispetto a prima e vi ringrazio per i vostri messaggi" ha scritto, prima di ammettere che da alcuni mesi deve fare i conti con problemi fisici che, anziché migliorare, continuano a peggiorare.
Una confidenza che restituisce il ritratto di una persona alle prese con una situazione difficile da sostenere anche sul piano emotivo. La stessa artista ha infatti riconosciuto quanto il malessere stia influenzando il suo umore e la sua serenità mentale. "Ovviamente stanno condizionando anche il mio umore e la mia mente... - ha aggiunto - sto cercando di affrontare tutto con un sorriso laddove possibile, anche se cerco di cammuffarlo".
La preoccupazione per gli impegni presi
Nello sfogo la cantante fa riferimento agli appuntamenti professionali: "Non vi nego che ho pensato di annullare tutti gli impegni presi - ha proseguito - Ma li ho presi cercherò di portarli a termine nella maniera migliore possibile...Non entro nei dettagli".
Nessuna spiegazione ulteriore sulle cause dei problemi, dunque, ma un'ammissione che basta a far comprendere la difficoltà del periodo. Per chi è abituato a vederla sempre pronta a scherzare e a coinvolgere il pubblico con la sua energia, il racconto rappresenta un lato più fragile e intimo dell'artista.
Quali sono i disturbi?
Nel tentativo di capire meglio cosa le stia succedendo, Elettra ha iniziato anche a tenere una sorta di diario dei propri malesseri. Un modo per annotare quando i sintomi si presentano e osservare l'andamento di una situazione che lei stessa ha definito insolita e difficile da gestire. Tra i disturbi menzionati compaiono la gastrite, il mal di testa e i crampi addominali. A questi si aggiunge una sensazione particolare che avverte fin dal risveglio e che contribuisce a rendere complicate alcune delle sue giornate. La cantante ha raccontato di aver cominciato da poco a registrare questi episodi proprio perché la situazione le appare fuori dall'ordinario. Non ha però fornito una diagnosi né indicato una causa precisa per i sintomi descritti.
Il messaggio ai fan: "Cercate di essere gentili"
Al di là dei problemi fisici, la confessione di Elettra Lamborghini si chiude con una riflessione che va oltre la sua esperienza personale. La cantante ha invitato implicitamente a non fermarsi alle apparenze e a ricordare che dietro un atteggiamento diverso dal solito possono esserci difficoltà che gli altri non conoscono. "Questo mi ricorda di cercare di essere gentile, perché non sai mai a cosa una persona sta andando incontro" ha scritto, affidando ai follower un pensiero che accompagna il racconto del suo momento più delicato.
Il senso del suo messaggio sta tutto qui: non sempre chi appare distante, meno sorridente o meno brillante sta semplicemente attraversando una giornata storta, a volte esistono battaglie personali che non vengono mostrate e che richiedono energie anche soltanto per essere affrontate.