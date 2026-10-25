Elettra Lamborghini spaventa i fan: "Ho seri problemi fisici che stanno peggiorando"

Non sempre il sorriso racconta tutta la storia e se mostri il sorriso ma a spegnersi è l'energia che ti contraddistingue i fan se ne accorgono. Elettra Lamborghini, dopo aver ricevuto numerosi messaggi, ha deciso di spiegare cosa sta attraversando. La confessione è arrivata attraverso Instagram ed è tutt'altro che rassicurante: "Molti di voi hanno notato che sono molto meno "spumeggiante" rispetto a prima e vi ringrazio per i vostri messaggi" ha scritto, prima di ammettere che da alcuni mesi deve fare i conti con problemi fisici che, anziché migliorare, continuano a peggiorare.