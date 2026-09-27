Anniversari

Elettra Lamborghini celebra 8 anni di amore con Afrojack e prova per la prima volta il matcha (con reazione virale)

Tra i due c'è grande sintonia, anche quando si tratta di reagire alle nuove bevande

27 Set 2026 - 13:23
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Nelle ultime ore Elettra Lamborghini ha fatto parecchio parlare di sé per due contenuti pubblicati su Instagram. Uno riguarda una tappa importante del suo rapporto con Afrojack, nome d'arte del DJ e produttore discografico Nick Leonardus van de Wall; l'altro la sua reazione a una bevanda a base di matcha. Paradossalmente, è stata proprio quest'ultima ad attirare di più l'attenzione dei follower della cantante.

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Otto anni di relazione

 Tramite un post su Instagram, Afrojack ha annunciato che sabato 26 settembre lui ed Elettra Lamborghini hanno festeggiato il sesto anniversario di matrimonio. Tuttavia la loro relazione è iniziata nel 2018, quindi entrambi sui loro profili hanno parlato di otto anni d'amore.

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"Felice anniversario alla mia persona preferita nel mondo intero!", ha scritto Nick, per poi definire Elettra la sua "migliore amica, amante, moglie, gemella e tutto". "Ci sei sempre per me, a prescindere dalla natura della situazione, e mi rendi ogni giorno la persona più felice sulla Terra! Grazie per illuminare ogni mia giornata", ha aggiunto Afrojack.

Il produttore ha accompagnato il post con varie foto riguardanti la sua relazione con Elettra Lamborghini, incentrate soprattutto sulle esperienze vissute al suo fianco nel corso degli anni.

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Elettra Lamborghini assaggia il matcha per la prima volta

 Dopo aver celebrato l'amore con Afrojack, Elettra Lamborghini ha scelto di mostrare ai follower la propria reazione all'assaggio di una bevanda a base di matcha.

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Nel video la cantante miscela con cura il drink prima di berlo e di lasciarsi sfuggire un'espressione abbastanza disgustata. Anche Nick non sembra troppo entusiasta del sapore; nel suo caso, però, la reazione è meno esplicita.

Nei commenti al Reel vari utenti hanno espresso giudizi poco lusinghieri nei confronti del gusto del matcha, definendolo troppo... erbaceo ("sa di prato"). Qualche difensore del matcha si è palesato, restando però in minoranza. Del resto, i gusti son gusti.

Gli auguri di Elettra Lamborghini al marito: chi è Afrojack

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© Instagram @elettralamborghini
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