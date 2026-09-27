"Felice anniversario alla mia persona preferita nel mondo intero!", ha scritto Nick, per poi definire Elettra la sua "migliore amica, amante, moglie, gemella e tutto". "Ci sei sempre per me, a prescindere dalla natura della situazione, e mi rendi ogni giorno la persona più felice sulla Terra! Grazie per illuminare ogni mia giornata", ha aggiunto Afrojack.