Gli auguri di Elettra Lamborghini al marito: chi è Afrojack
© Instagram @elettralamborghini
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Elettra Lamborghini con il viso gonfio © Instagram
Elettra Lamborghini ha condiviso con i follower un aggiornamento sulle condizioni della sua pelle, mostrando il volto visibilmente gonfio senza ricorrere ai filtri. La cantante e conduttrice televisiva, che sui social racconta spesso episodi della propria vita privata con il consueto tono ironico, è tornata a parlare delle conseguenze che avrebbe avuto su di lei l'assunzione della pillola anticoncezionale.
Nelle scorse settimane Lamborghini aveva raccontato di aver attraversato un periodo particolarmente complicato a causa della pillola anticoncezionale. Non aveva iniziato ad assumerla principalmente per evitare una gravidanza, ma per cercare di alleviare i forti dolori mestruali che la accompagnano da anni.
La cantante aveva spiegato che il farmaco le aveva permesso di tenere sotto controllo i disturbi legati al ciclo, ma che, allo stesso tempo, si era ritrovata a vivere una fase difficile dal punto di vista emotivo. Stando al suo racconto, si sentiva come in uno stato depressivo, con la sensazione di non riuscire più a provare emozioni. Una condizione che l'aveva spinta a interrompere l'assunzione della pillola. Nonostante la decisione di sospenderla, Lamborghini ritiene di dover ancora fare i conti con alcune conseguenze legate al periodo in cui l'ha utilizzata.
Tra i problemi che la cantante ha riferito di aver riscontrato ci sono la comparsa di macchie scure e brufoli sul viso, che lei stessa ha associato all'assunzione del contraccettivo. Per intervenire sugli inestetismi della pelle, ha quindi deciso di sottoporsi a un trattamento laser piuttosto intenso, che le ha provocato un gonfiore evidente al volto.
A spiegare che cosa fosse successo è stata la stessa Lamborghini attraverso una storia pubblicata su Instagram: "Se mi vedete gonfia sono gonfia - ha scritto -, ho fatto un laser bello forte l'altro giorno per le macchie e i brufoli che mi sono venute a causa della pillola anticoncezionale".
Nel messaggio, la cantante ha aggiunto di non essere stata a conoscenza di questa possibile associazione e ha invitato chi la segue a prestare attenzione alla comparsa di macchie sulla pelle dopo aver iniziato ad assumere la pillola. Si tratta, tuttavia, della sua esperienza personale: il suo racconto non dimostra che questi disturbi siano necessariamente causati dal contraccettivo in tutte le persone che lo utilizzano.
© Instagram @elettralamborghini
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