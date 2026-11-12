Elettra Lamborghini si rilassa con Afrojack in una nuova foto

Dopo un periodo costellato da vari problemi di salute, Elettra Lamborghini è tornata a condividere con i follower un momento più intimo e apparentemente sereno, anche se non ci sono elementi per suppore che le difficoltà di cui ha parlato di recente siano già state superate. La cantante ha pubblicato tra le sue storie su Instagram una foto nella quale è stesa sul letto insieme al marito Afrojack (nome d'arte del DJ e produttore discografico olandese Nick van de Wall) e al levriero Lea. L'immagine trasmette una sensazione di tranquillità e può far pensare al relax serale al termine di una giornata piena di impegni di ogni tipo.