Elettra Lamborghini si rilassa con Afrojack in una nuova foto

Dopo un periodo costellato da vari problemi di salute, Elettra Lamborghini è tornata a condividere con i follower un momento più intimo e apparentemente sereno, anche se non ci sono elementi per suppore che le difficoltà di cui ha parlato di recente siano già state superate. La cantante ha pubblicato tra le sue storie su Instagram una foto nella quale è stesa sul letto insieme al marito Afrojack (nome d'arte del DJ e produttore discografico olandese Nick van de Wall) e al levriero Lea. L'immagine trasmette una sensazione di tranquillità e può far pensare al relax serale al termine di una giornata piena di impegni di ogni tipo.
Le condizioni di salute di Elettra Lamborghini
Nelle ultime settimane, Elettra Lamborghini ha rivelato che da alcuni mesi è alle prese con "dei seri problemi fisici che non fanno altro che peggiorare". Senza scendere nel dettaglio sulle sue condizioni di salute, la cantante ha raccontato che la situazione sta avendo delle ripercussioni di non poco conto sulla sua vita, arrivando anche ad avere un impatto sul suo umore e sulla sua capacità di concentrarsi sui progetti che vorrebbe portare avanti.
"So che molti di voi l'hanno notato perché sono meno "spumeggiante" rispetto a prima e vi ringrazio dei vostri messaggi", ha spiegato Lamborghini in una delle sue Storie. L'artista ha anche ammesso di aver preso in considerazione la possibilità di cancellare gli impegni presi, però vuole comunque provare a rispettarli al meglio delle sue capacità.
La quotidianità vissuta con Afrojack
A supportarla anche nei momenti più delicati c'è sempre suo marito Afrojack. Qualche mese fa, la coppia aveva parlato della propria vita durante un'intervista con People, soffermandosi soprattutto sugli aspetti più lontani dalle luci del palcoscenico.
"Il mese scorso abbiamo capito che adoriamo i puzzle. Questa settimana ne abbiamo fatti due!", aveva raccontato Afrojack. Elettra aveva spiegato l'esigenza di entrambi di godersi dei momenti di tranquillità: "Amiamo i nostri lavori, ma quando abbiamo del tempo libero ci piace semplicemente non fare nulla: ordinare cibo a domicilio, guardare un film e ricaricare le pile".