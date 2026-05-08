Piacenza, uomo chiama i soccorsi: "Venite, ho ucciso mia moglie" | Poi si dà alla fuga: arrestato sulla tomba del figlio

È stato fermato l'uomo di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni a coltellate nella loro abitazione a Piacenza. A quanto si apprende, l'uomo era sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. A chiamare i soccorsi dopo il femminicidio sarebbe stato lo stesso marito, che poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Pare che la coppia avesse dei figli.