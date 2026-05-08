Piacenza, uomo chiama i soccorsi: "Venite, ho ucciso mia moglie" | Poi si dà alla fuga: arrestato sulla tomba del figlio

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È stato fermato l'uomo di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni a coltellate nella loro abitazione a Piacenza. A quanto si apprende, l'uomo era sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. A chiamare i soccorsi dopo il femminicidio sarebbe stato lo stesso marito, che poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Pare che la coppia avesse dei figli.
La ricostruzione
"Venite, ho ucciso mia moglie", avrebbe annunciato l'uomo ai soccorsi. In un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia di Piacenza, le forze dell'ordine hanno trovato il cadavere della donna, che stando a quanto emerso sarebbe stata uccisa a coltellate.
Dopo aver allertato le forze dell'ordine, l'uomo sarebbe scomparso nel nulla. I carabinieri e i vigili del fuoco, dato che la porta dell'appartamento era chiusa, sono entrati passando dal balcone. Lì il marito della vittima non c'era. Poi è stato ritrovato sulla tomba del figlio.