Piacenza, uomo chiama i soccorsi: "Venite ho ucciso mia moglie" | Poi si dà alla fuga

"Venite, ho ucciso mia moglie". Un uomo ha telefonato ai soccorsi denunciando l'ennesimo femminicidio, prima di far perdere le sue tracce. È accaduto a Piacenza, in Emilia-Romagna. In un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia della città, le forze dell'ordine hanno trovato il cadavere di una donna 56enne. Stando alle prime informazioni sarebbe stata uccisa a coltellate. La coppia avrebbe dei figli.