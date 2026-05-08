Piacenza, uomo chiama i soccorsi: "Venite ho ucciso mia moglie" | Poi si dà alla fuga

"Venite, ho ucciso mia moglie". Un uomo ha telefonato ai soccorsi denunciando l'ennesimo femminicidio, prima di far perdere le sue tracce. È accaduto a Piacenza, in Emilia-Romagna. In un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia della città, le forze dell'ordine hanno trovato il cadavere di una donna 56enne. Stando alle prime informazioni sarebbe stata uccisa a coltellate. La coppia avrebbe dei figli.
Il ritrovamento del cadavere
Subito dopo aver allertato le forze dell'ordine, l'uomo sarebbe scomparso nel nulla. I carabinieri e i vigili del fuoco, dato che la porta dell'appartamento era chiusa, sono entrati passando dal balcone. Lì il marito della vittima non c'era. È in corso una caccia all'uomo.