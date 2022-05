Peste suina, il commissario: presto ordinanza, ma non di abbattimento

"Non aspettatevi un'ordinanza di abbattimento, sarà un'ordinanza di appoggio e di puntualizzazione sulla base dei dati epidemiologici".

Così il commissario straordinario alla peste suina, Angelo Ferrari. La misura, spiega, riguarderà "tutta l'Italia ma le norme sono organizzate per la situazione romana e sarà di appoggio" alle norme contenute nell'ordinanza della Regione Lazio. "Mi sono preso 24 ore per analizzare la situazione e verificare gli aspetti epidemiologici", osserva Ferrari, alla luce del quarto caso di peste suina "dentro il Raccordo anulare". Per questo "probabilmente dovremo rivedere la zona infetta".