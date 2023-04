Pestaggio per un bacio a Benedetta Porcaroli nel 2015, condannati aggressore e liceo

Il giovane è stato condannato a nove mesi di carcere con l'accusa di lesioni gravi , come richiesto dalla pm. Pena sospesa per cinque anni e condanna non menzionata nel casellario giudiziario. Anche l'istituto, in qualità di responsabile civile, è stato condannato dal Tribunale a pagare in solido il risarcimento danni da liquidare alla vittima.

Ora sarà istruito anche un processo civile. Sia l'imputato sia l'Istituto Visconti dovranno dunque rispondere del risarcimento danni subiti dalla vittima. Per l'allora preside della scuola, ha riferito Il Messaggero, il giudice ha disposto l'invio degli atti in Procura per verificare se ci sia stata una falsa testimonianza. "Giustizia è stata fatta, siamo più che soddisfatti", ha commentato il legale della vittima.