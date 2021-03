Pescosolido (Frosinone), scoperti resti umani nel giardino di una villa

Macabra scoperta a Pescosolido, in provincia di Frosinone, dove un operaio ha rinvenuto dei resti umani nel giardino di una villa. Come riportato a "Pomeriggio Cinque", l'abitazione era stata affittata fino a dicembre a un necroforo, ora indagato dalla Procura, e durante i lavori di manutenzione avviati dai proprietari, un giardiniere ha ritrovato un sacco contenente parti di una bara, brandelli di vestiti e ossa umane che risalgono a un defunto di circa 50/60 anni fa.

Secondo la ricostruzione del programma di Canale 5, l'uomo avrebbe già confessato e tra i motivi dell'occultamento della bara in questione non si esclude che possa aver agito in questo modo per evitare i costi delle procedure standard di smaltimento.