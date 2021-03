Coniugi uccisi a Bolzano, le foto degli interni della villa dei Neumair

"Mattino Cinque" mostra per la prima volta, e in esclusiva, gli interni della villa dei coniugi Neumair dove è avvenuto il duplice omicidio di Bolzano. La trasmissione di Canale 5 manda in onda le foto scattate durante il sopralluogo degli investigatori nella casa dove sono stati uccisi Peter Neumair e Laura Perselli, per mano del figlio Benno reoconfesso.

In particolare viene mostrata la stanza adibita a studio dove si sono concentrati molti dei rilievi del Ris e dove sarebbero state trovate importanti tracce ematiche. Il sospetto è che potrebbe essere proprio il luogo dove il 30enne avrebbe strangolato i genitori il 4 gennaio scorso.