Pesciolini rossi in una boccia di vetro, bariste multate ad Alessandria 

Nel loro bar ci sono tre pesciolini rossi in una boccia di vetro, per questo motivo due bariste di Alessandria sono state multate. Cento euro di verbale, ma le due donne sono state "graziate" perché la multa sarebbe dovuta essere da 300 euro. Una situazione paradossale per le due bariste, soprattutto alla luce delle difficoltà dei lavoratori del settore che, nel pieno delle restrizioni previste per la pandemia, non si sarebbero mai sognate di essere multate per questa ragione.

"Per tenerli qui, avremmo dovuto metterli in un acquario", spiega una delle due proprietarie del bar a "Mattino Cinque". "Non eravamo a conoscenza del fatto che non si potessero tenere in questa ampolla di vetro", si giustifica infine una delle due.