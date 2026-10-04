Peschiera del Garda, vasto incendio in un camping: diversi feriti

I primi report parlano di un ferito in codice rosso, sette in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi venti vigili del fuoco con cinque mezzi oltre a sei mezzi del Suem 118. Le difficoltà dell'intervento di soccorso sono state legate anche alla presenza di bombole di Gpl e di vetture. A un certo punto è stata pure avvertita un'esplosione. Le persone ferite sono state portate all'ospedale di Peschiera del Garda, ma sono state allertate anche le altre strutture del territorio. Non è ancora chiaro da che cosa sia scaturito l'incendio.