Pescatori in Libia, l'armatore a Tgcom24: "Nessuna notizia sulla loro sorte ma tra loro ci sono diabetici"

"A 37 giorni dal sequestro in Libia, non sappiamo nulla dei nostri pescatori: siamo disperati. Alcuni hanno bisogno di cure, di farmaci, sono diabetici". Sono sconfortate le parole che l'armatore trapanese Leonardo Gancitano pronuncia durante l'intervento in diretta a Tgcom24. "In concreto non abbiamo notizie, ci sono 18 famiglie allo sbando", ha aggiunto. Nel frattempo i parenti degli uomini trattenuti da Tripoli hanno manifestato a Roma, davanti a Montecitorio.