Pescara, noto parcheggiatore abusivo investito da un'auto: morto dopo due giorni di agonia

Un parcheggiatore abusivo di 65 anni, che agiva nei pressi dell'ospedale di Pescara ed era noto alla popolazione, è morto dopo due giorni di agonia a seguito di un grave incidente stradale. L'uomo era stato travolto giovedì scorso da un'Audi A3 mentre attraversava improvvisamente via Monte Faito. Ricoverato in condizioni disperate, è deceduto sabato scorso nel reparto di Rianimazione. L'automobilista, un 27enne che si stava recando al lavoro, si è fermato immediatamente per prestare soccorso ed è ora indagato per omicidio stradale.