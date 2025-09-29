Pescara, noto parcheggiatore abusivo investito da un'auto: morto dopo due giorni di agonia

L'uomo, un 65enne molto conosciuto nella zona dell’ospedale, è stato travolto da un'Audi A3 mentre attraversava via Monte Faito. Indagato per omicidio stradale il conducente
Un parcheggiatore abusivo di 65 anni, che agiva nei pressi dell'ospedale di Pescara ed era noto alla popolazione, è morto dopo due giorni di agonia a seguito di un grave incidente stradale. L'uomo era stato travolto giovedì scorso da un'Audi A3 mentre attraversava improvvisamente via Monte Faito. Ricoverato in condizioni disperate, è deceduto sabato scorso nel reparto di Rianimazione. L'automobilista, un 27enne che si stava recando al lavoro, si è fermato immediatamente per prestare soccorso ed è ora indagato per omicidio stradale.
L'impatto è avvenuto in tarda mattinata nei pressi dell'ingresso dell'ospedale. Secondo quanto ricostruito, il 65enne avrebbe attraversato la carreggiata all'improvviso per segnalare un posto auto libero, come già fatto in altre occasioni. L'automobilista, alla guida di un'Audi A3, ha dichiarato di aver visto l'uomo comparire improvvisamente e di non aver avuto il tempo di frenare. Sul luogo dell'incidente non sarebbero stati rilevati segni evidenti di frenata, come riportato dagli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi.
I primi ad arrivare sono stati i sanitari del 118, che hanno stabilizzato l'uomo sul posto prima del trasferimento in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata, ma dopo due giorni di coma non ce l'ha fatta. Il decesso è stato dichiarato sabato, mentre la notizia è stata diffusa soltanto lunedì.
La vittima era molto conosciuta a Pescara per la sua attività di parcheggiatore abusivo nella zona dell'ospedale. Secondo diverse testimonianze, era solito attraversare improvvisamente la strada per bloccare i veicoli in transito e indicare spazi per la sosta. Un comportamento che, seppur noto, aveva sollevato più volte perplessità e timori tra automobilisti e residenti.
Il conducente dell'Audi A3, un giovane di 27 anni, è ora formalmente indagato per omicidio stradale. Dopo l'incidente, ha tappezzato la zona con volantini alla ricerca di testimoni che potessero confermare la sua versione. Secondo quanto dichiarato, il parcheggiatore sarebbe apparso improvvisamente sulla carreggiata, rendendo impossibile la manovra di emergenza. L'indagine è affidata alla Polizia locale, che prosegue con accertamenti e testimonianze per chiarire ogni dettaglio.
