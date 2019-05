Pescara, incendio in una clinica privata: due pazienti morti carbonizzati

Un rogo è divampato in una struttura del complesso sanitario "Villa Serena" a Città Sant'Angelo, nel Pescarese, causando la morte di due pazienti psichiatrici. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e del 118. Il personale della clinica privata è riuscito a mettere in salvo una terza persona che si trovava in stanza con le vittime.

L'incendio si è sviluppato nella residenza per pazienti psichiatrici di sesso maschile. Le due vittime sono due pazienti non deambulanti, un 51enne e un 63enne, morti carbonizzati, dopo essere stati avvolti dalle fiamme. Non ci sono feriti.



Una settantina le persone inizialmente evacuate. Le fiamme hanno divorato solo una parte dello stabile e non ci sarebbero problemi di agibilità. In questi minuti è in corso la sistemazione dei pazienti che hanno dovuto lasciare le stanze. Accertamenti sono in corso sulle cause del rogo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Montesilvano e il sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi.