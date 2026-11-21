© Tgcom24
Quella piccola urna a forma di cuore è rimasta custodita in casa per due anni. Poi le ceneri di Birba, il cagnolino di Luciano Cerrone, ha trovato il suo posto ricongiungendosi con il suo proprietario nello stesso colombario. A Pescara, nel cimitero di San Silvestro, per la prima volta un animale domestico e il suo proprietario sono stati sepolti insieme. Rispettando una volontà espressa dallo stesso 80enne.
La richiesta dei Luciano Cerrone
Quando Luciano Cerrone è venuto a mancare, i suoi figli sapevano già cosa fare. Da tempo l'uomo li aveva istruiti chiedendo loro di poter riposare accanto al suo Birba, cremato due anni prima e tenuto fino a quel momento in una urnicina a forma di cuore. E così è stato fatto durante le operazioni di tumulazione, con grande commozione dei parenti presenti.
La prima applicazione del nuovo regolamento
Quello di Luciano e Birba è il primo caso di applicazione del Regolamento cimiteriale comunale che, recependo la legge regionale 48/2023, permette di tumulare le ceneri degli animali d'affezione accanto al proprio proprietario. A raccontare questa storia è stata l'assessore comunale Maria Rita Carota, promotrice della modifica al Regolamento votata in Consiglio comunale ad aprile 2025. "Pescara è stata la prima città in Abruzzo ad attivarsi e sono davvero felice che si sia concretizzato il desiderio di riposare accanto al proprio animale", si legge. "Dopo una vita insieme, la compagnia prosegue anche dopo la morte. Gli animali fanno parte delle nostre famiglie e sono protagonisti delle nostre esistenze, per cui è giusto che questo legame continui. È un gesto che fa tenerezza e sono orgogliosa che abbia trovato applicazione un principio che abbiamo fortemente voluto e votato".