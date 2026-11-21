Quello di Luciano e Birba è il primo caso di applicazione del Regolamento cimiteriale comunale che, recependo la legge regionale 48/2023, permette di tumulare le ceneri degli animali d'affezione accanto al proprio proprietario. A raccontare questa storia è stata l'assessore comunale Maria Rita Carota, promotrice della modifica al Regolamento votata in Consiglio comunale ad aprile 2025. "Pescara è stata la prima città in Abruzzo ad attivarsi e sono davvero felice che si sia concretizzato il desiderio di riposare accanto al proprio animale", si legge. "Dopo una vita insieme, la compagnia prosegue anche dopo la morte. Gli animali fanno parte delle nostre famiglie e sono protagonisti delle nostre esistenze, per cui è giusto che questo legame continui. È un gesto che fa tenerezza e sono orgogliosa che abbia trovato applicazione un principio che abbiamo fortemente voluto e votato".