Pescara, bullizzata a scuola per anni e risarcita con 60mila euro

"Mi diceva sei una ragazza sporca. Sei brutta, grassa", racconta Anna al Corriere della Sera. "Succedeva in classe, durante la ricreazione, per i corridoi. Non mi lasciava mai stare. Ero arrivata a ripetermi: 'Perché a me? Cosa ho di sbagliato?'". Fino a quando ha deciso di denunciare quelle violenze verbali continue. "Dopo anni di sopportazione sono implosa. Non dormivo più la notte. Fino a quel momento avevo sperato di non dover chiedere aiuto. Mi ripetevo che sarebbe finito tutto. Bastava stare in silenzio. Invece continuava. Ogni giorno era peggio. Così, dopo l’ennesimo insulto, ho buttato i libri che erano sul banco per terra e sono corsa dal preside".